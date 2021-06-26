В МИД РФ допустили привлечение США к урегулированию конфликта в Донбассе

МИД РФ допустил привлечение США к урегулированию конфликта в Донбассе Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков допустил, что Соединенные Штаты могут подключить к урегулированию конфликта в Донбассе.

- Я не знаю, каковы могут быть параметры обсуждения этой темы в дальнейшем. Раньше были ситуации, когда допускалось участие США в этом процессе. Но вопрос в том, насколько способны наши американские коллеги играть конструктивную роль. То есть насколько они понимают, что без известных шагов со стороны Киева не получится сдвинуть с места весь этот процесс, — приводит слова Сергея Рябкова РИА Новости.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский допустил, что вопрос разрыва связей Украины с Донбассом могут вынести на референдум, если не сработает ни один из вариантов урегулирования конфликта в регионе.