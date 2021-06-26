Немецкий депутат назвал безумием идею о компенсации Киеву из-за запуска "Северного потока — 2"

Депутат ФРГ назвал безумием идею о компенсации Киеву из-за запуска "Северного потока — 2" Фото: REUTERS

Лидер партии "Альтернативы для Германии", депутат бундестага Тино Крупалла считает безумием идею компенсации Украине после запуска газопровода "Северный поток — 2".

Он отметил, что Россия не должна платить транзитные сборы, если не поставляет газ не по облагаемым этими сборами маршрутам.

- То, что стране, которая больше не предоставляет транзит, должна выплачиваться компенсация, я считаю это настоящим безумием. <...> И я не могу себе представить ничего подобного, чтобы Россия могла бы или должна была бы их выплачивать, — приводит слова депутата РИА Новости.

По информации издания Bloomberg, Вашингтон и Берлин обсуждают возможность помочь Украине после того, как будет введен в эксплуатацию "Северный поток — 2". По словам собеседников издания, в частности, предлагается оказать Киеву помощь в строительстве новых электростанций и развитии инфраструктуры.