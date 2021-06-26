Россиянам рассказали, как охладить квартиру без кондиционера

Эксперт рассказал, как охладить квартиру без кондиционера Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Исполнительный директор Sibling Михаил Шкляр рассказал, как в жару охладить квартиру без кондиционера.

Специалист сообщил, что наиболее прохладная погода на улице между четырьмя и семью часами утра. Поэтому стоит открывать окна в девять-десять вечера и закрывать их утром перед уходом на работу.

Также можно поставить бутылку с ледяной водой перед обычным вентилятором, что обеспечит приток холодного воздуха. А для повышения уровня влажности воздуха следует повесить перед открытым окном холодное полотенце.

Также эксперт советует перед сном охлаждать постельное белье в холодильнике и отказаться от ковров в помещении, так как они долго держат тепло, пишет "Российская газета".

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что в европейской части России жара вскоре пойдет на спад. В июле прогнозируется крайне мало осадков, что негативно скажется на растениях. Больше аномально высокие температуры не вернутся в московский регион, восстановится привычное московское лето. А вот по количеству осадков отклонения будут и в июле, и в августе. В эти месяцы ожидается засушливый период.