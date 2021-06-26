Россиянам рассказали, что делать при заражении коронавирусом за границей

Эксперты рассказали, что делать при заражении коронавирусом за границей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Эксперты рассказали, что нужно делать при заражении коронавирусной инфекцией во время отдыха в другой стране.

Представитель компании "Ингосстрах" Ирина Гусева сообщила, что при оформлении полиса страхования выезжающего за границу можно добавить риск заболевания коронавирусом.

Если за рубежом турист заметил у себя признаки заболевания инфекцией, то необходимо оставаться в номере или по другому месту проживания, пишет РИА Новости. После этого необходимо обратиться в Сервисный центр страховщика, чтобы отдыхающему оказали медпомощь. Однако при тяжелом случае заболевания стоит сразу позвонить в местное медучреждение.

В случае сдачи положительного теста на коронавирус нужно соблюдать правила и указания медиков страны пребывания.

Ранее в Ростуризме рекомендовали жителям России страховаться от коронавируса перед поездкой в другие страны. Как отметили в ведомстве, без страховки есть большой риск вообще остаться без медицинской помощи, либо ее стоимость будет значительно выше самого путешествия.