Три человека погибли при ДТП на МКАД

В результате аварии на МКАД погибли три человека Фото: Михаил ФРОЛОВ

Три человека скончались при ДТП с легковым и грузовым автомобилями на 40-м километре МКАД. Об этом сообщил Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

- Сегодня примерно в 6.17 на внутренней стороне 40-го км МКАД произошло ДТП с участием легкового и грузового автомобилей. По предварительной информации, погибло три человека: водитель и пассажиры легкового автомобиля, — говорится в сообщении Дептранса.

Сейчас на месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Напомним, в Москве сразу два смертельных ДТП за последние дни произошли по причине сердечных приступов водителей, которые спровоцировал зной. В понедельник, 21 июня, на Садовом кольце груженая фура с прицепом выехала на встречную полосу, пересекла ее и снесла автобусную остановку на противоположной стороне улицы. Точно так же, только на гораздо большей скорости, двое суток спустя, в среду, 23 июня, в Новой Москве женщина за рулем "Киа" выехала на встречку.