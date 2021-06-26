В Госдуме объяснили, чем опасны фальшивые сертификаты о прививке от коронавируса

В Государственной думе объяснили, чем опасны фальшивые сертификаты о прививку от коронавируса Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Член комитета Государственной думы по охране здоровья Алексей Куринный объяснил, чем опасны поддельные сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции.

По мнению парламентария, черный рынок подобных сертификатов возник после введения обязательной вакцинации работников некоторых сфер.

Куринный отметил, что при покупке сертификаты россияне рискуют своим здоровьем и своих близких, а также могут получить реальное наказание.

- Если неблагоприятно сложатся обстоятельства, и они сами заболеют и предъявят этот сертификат, то они могут быть привлечены к ответственности. Это административная или даже уголовная ответственность, если будут последствия от их действий. Это есть в законодательстве, — цитирует депутата радио Sputnik.

Напомним, в Москве сейчас возбуждено 24 уголовных дела за продажу поддельных сертификатов вакцинации от коронавируса. Некоторые дела ушли в суд, другие только на стадии следствия. KP.Ru опросил юристов, чтобы узнать, какое наказание грозит продавцам поддельных сертификатов.