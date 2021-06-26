МИД РФ сообщил о готовности предметно обсудить контртеррористические задачи с США

В МИД РФ сообщили, что Россия готова предметно обсудить с США контртеррористические задачи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель главы Министерства иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что РФ готова предметно обсудить с Соединенными Штатами Америки контртеррористические задачи.

- Несмотря на разного рода вызовы в виде пандемии, ситуации, связанной с инициативами США в области противодействия изменениям климата, и множества других вопросов, которые сегодня, как я понимаю, привлекают основное внимание администрации в Вашингтоне, контртеррористические задачи остаются в центре и в приоритете. Мы готовы к ним вернуться, — цитирует дипломата ТАСС.

Кроме того, Россия рассчитывает на масштабный диалог с Вашингтоном по кибербезопасности.

Ранее Сергей Рябков допустил, что Соединенные Штаты могут подключить к урегулированию конфликта в Донбассе. Вашингтон может быть привлечен к урегулированию, если действительно будет уверен, что повлияет на Киев для соблюдения Минских соглашений, подчеркнул замглавы российского внешнеполитического ведомства.