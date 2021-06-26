Банк России свернет ряд коронавирусных послаблений с 1 июля 2021 года

Центробанк России свернет ряд послаблений, вызванных пандемией коронавирусной инфекцией, в отношении россиян и бизнеса с 1 июля 2021 года.

В частности, истекает срок рекомендации о реструктуризации кредитов пострадавшим от пандемии гражданам, а также малому и среднему бизнесу.

Также к началу июля банкам нужно будет в полном объеме сформировать резервы на возможные потери по ссудам, предоставленным физическим лицам и субъектам малого и среднего бизнеса и реструктурированным из-за пандемии.

По информации Центробанка, банки реструктурировали долги физлиц на 940,4 миллиарда рублей, задолженность малого и среднего бизнеса составила 925,3 миллиарда рублей.

Ранее заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что новый кризис является неизбежным, однако российский Центральный банк располагает необходимыми инструментами поддержки экономики и населения на этот случай. По словам Алексея Заботкина, ключевая ставка Центробанка России в настоящее время на целесообразном уровне и соответствует более жесткой глобальной денежно-кредитной политике государства.