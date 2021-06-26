В Польше заявили о провале акции против "Северного потока — 2"

Польский профессор заявил о провале протеста против "Северного потока — 2" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Член Национального совета по развитию при президенте Польши, профессор Варшавского университета Витольд Модзелевский заявил о провале польского протеста против газопровода "Северный поток — 2". Заявление было сделано в статье для издания My l Polska.

По мнению специалиста, протест не имел экономического смысла и был только попыткой угодить американскому правительству.

- Как мы знаем, Вашингтон признал поражение: протесты и санкции оказались бесполезными, а мы, как в случае политики поддержки постмайдановской Украины, оказались в роли оставшихся в дураках ничего не значащих горлопанов, — написал Модзелевский.

Профессор считает, что запуск газопровода может пойти Польше на пользу, так как страна сможет купить российский газ по более низкой цене в России или по менее выгодной цене в Германии.

Напомним, лидер партии "Альтернативы для Германии", депутат бундестага Тино Крупалла считает безумием идею компенсации Украине после запуска газопровода "Северный поток — 2". Он отметил, что Россия не должна платить транзитные сборы, если не поставляет газ не по облагаемым этими сборами маршрутам.