Причиной стрельбы под Иваново мог стать спор о разделе квартиры

Мужчина расстрелял трех знакомых под Иваново из-за спора о разделе квартиры
Фото: Анатолий ЖДАНОВ
Житель Ивановской области мог расстрелять своих знакомых на почве конфликта о разделе квартиры. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свой источник в экстренных службах.
- Речь, по предварительным данным, идет об имущественном конфликте - разделе квартиры, — гласит сообщение источника.
Также сообщается, что мужчина стрелял из охотничьего ружья. Пока нет информации о том, было ли оружие зарегистрировано.
По информации местного СК, стрелявших было несколько. Они ранили двух человек и скрылись.
Напомним, в субботу, 26 июня, в городе Кохма Ивановской области мужчина расстрелял троих людей, после чего забаррикадировался в доме. Инцидент произошел на почве конфликта. Как сообщали местные СМИ, мужчины решали какой-то денежный вопрос. Одному из них что-то не понравилось, и он начал стрелять. Один человек убит, еще двое были госпитализированы. Медики оценили их состояние как тяжелое.