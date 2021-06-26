Причиной стрельбы под Иваново мог стать спор о разделе квартиры

Мужчина расстрелял трех знакомых под Иваново из-за спора о разделе квартиры Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Житель Ивановской области мог расстрелять своих знакомых на почве конфликта о разделе квартиры. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свой источник в экстренных службах.

- Речь, по предварительным данным, идет об имущественном конфликте - разделе квартиры, — гласит сообщение источника.

Также сообщается, что мужчина стрелял из охотничьего ружья. Пока нет информации о том, было ли оружие зарегистрировано.

По информации местного СК, стрелявших было несколько. Они ранили двух человек и скрылись.

Напомним, в субботу, 26 июня, в городе Кохма Ивановской области мужчина расстрелял троих людей, после чего забаррикадировался в доме. Инцидент произошел на почве конфликта. Как сообщали местные СМИ, мужчины решали какой-то денежный вопрос. Одному из них что-то не понравилось, и он начал стрелять. Один человек убит, еще двое были госпитализированы. Медики оценили их состояние как тяжелое.