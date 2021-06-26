В России выявили 21 665 случаев заражения коронавирусом 26 июня 2021 года

В России выявили 21 665 случаев заражения коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России выявили 21 665 случаев заражения COVID-19. С начала пандемии было выявлено 5 430 753 случая.

- За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) – 21 665 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3079 (14,2%) без клинических проявлений, — гласит сообщение оперштаба.

Лидером по заболеваемости стала Москва — 8457 случаев. На втором месте идет Подмосковье (2504). Третьим стал Санкт-Петербург — 1247 случаев.

Также за сутки выписали 14 347 россиян. Жертвами коронавируса стали 619 человек. За весь период зафиксировано 132 683 летальных исхода, выздоровели 4 943 986 человек.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 25 миллиардов рублей на лечение больных коронавирусной инфекцией в регионах страны. Средства поступят в течение 30 дней. Ответственным за доведение средств назначен Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).