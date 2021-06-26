ВОЗ: эпидемия "черной плесени" в России маловероятна

В ВОЗ сообщили, что эпидемия "черной плесени" в России маловероятна Фото: REUTERS

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович считает, что эпидемия "черной плесени" в РФ маловероятна.

- Я не ожидаю большой эпидемии (мукормикоза), но это представляет собой большую нагрузку на систему для здравоохранения, требует максимальных процессов гигиены, стерилизации инструментов. Но при этом нельзя исключать, что кто-то, имея очень слабый иммунитет, будет поражен каким-то грибковым заболеванием, будь то "черная плесень" или что-то другое. Но мне кажется, это под контролем системы здравоохранения. Так что я бы не опасалась такого исхода, — цитирует Вуйнович ТАСС.

Эксперт призвала соблюдать стерильность в медицинских учреждениях, так как в них сейчас находится большое количество граждан. Кроме того, лечение коронавируса снижает иммунитет к других заболеваниям.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что грибковое заболевание мукормикоза или по-другому "черная плесень", которое активно распространилось в последнее время в Индии на фоне пандемии коронавируса, не опасно для россиян. Специалисты отметили, что "черная плесень" распространена практически во всех странах мира. Она может жить под обоями, в углах и супервлажных помещениях. В Индии же распространение грибка объясняется высокой влажностью и высокими температурами.