Собянин: Москва заново переживает пандемию

Сергей Собянин заявил, что Москва заново переживает пандемию Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица России заново переживает пандемию коронавирусной инфекции.

- Ситуация такова, что мы переживаем, по сути дела, заново пандемию, и эпидемия, по сути дела, бушует в Москве, — заявил столичный мэр в эфире телеканала "Россия 1".

По мнению Собянина, чтобы побороть пандемию необходима быстрая масштабная вакцинация или локдаун.

Напомним, за прошедшие сутки в Москве выявили 8457 случаев заражения инфекцией. Столица стала лидером по этому показателю в стране. Всего в России зафиксировали 21 665 случаев, еще 14 347 россиян выписали из больниц.

С 28 июня столичные предприятия и организации должны будут перевести на удаленный режим работы 30% сотрудников, кроме тех, кто сделал прививку от коронавирусной инфекции. При этом вакцина должна пройти государственную регистрацию в России, а данные о вакцинации сотрудника должны содержаться в электронной системе ЕМИАС или ЕГИСЗ.