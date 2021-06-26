Видео с места стрельбы в Ивановской области опубликовал СК

Следственный комитет опубликовал видео с места стрельбы в Ивановской области Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следственный комитет России по Ивановской области опубликовал кадры из города Кохма, где расстреляли троих человек. В результате один человек погиб, еще двое получили ранения.

На кадрах видно, что территорию, где произошла стрельба, оцепили бойцы спецназа. Сообщается, что хозяину дома удалось скрыться. Однако был задержан сын стрелявшего. Сейчас его допрашивают сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, в субботу, 26 июня, в городе Кохма Ивановской области расстреляли троих людей. Изначально сообщалось, что мужчина стрелял в пришедших к нему с разборками людей и после этого забаррикадировался доме. Однако, по предварительным данным СК, конфликт произошел между двумя группами людей.

Источники ТАСС сообщали, что причиной инцидента мог стать раздел квартиры. Также отмечалось, что стрельба была произведена из охотничьего ружья.