Умер Геворг Егиазарян, армянский телеведущий и шоумен. Фото: Facebook.com

В возрасте 47 лет умер армянский телеведущий и шоумен Геворг Егиазарян. Об этом сообщил телеканал Horizon Armenian TV.

- С глубокой скорбью сообщаем, что скоропостижно скончался всеми любимый телеведущий Геворг Егиазарян. Выражаем глубочайшие соболезнования его семье, близким и людям, которые ценили его искусство, — гласит сообщение телеканала.

Сообщается, что причиной смерти стал сердечный приступ.

Также соболезнования выразила армянская певица Арминка. Она сообщила, что недавно обменивалась с Егиазаряном планами на жизнь.

- Ты добавил еще одну рану в мое сердце, но также оставил там свое позитивное и доброе имя, друг мой, мой безумный Гев, — написала она у себя на странице в Facebook.

Ранее на 85 году жизни умер известный тележурналист, продюсер, гендиректор канала "Общественное телевидение России" Анатолий Лысенко. Причина смерти не называлась. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Лысенко.