Иран начал тестовое производство «Спутника V» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Иран запустил производство российской вакцины от коронавируса «Спутника V», сообщает Российский фонд прямых инвестиций.

Сейчас произведена тестовая партия препарата, Иран стал первым государством ближневосточного региона, где начался выпуск российской вакцины. Она будет применяться на территории исламской республики, говорится на сайте фонда.

На сегодняшний день «Спутник V» зарегистрирован в 67 странах с общим населением более 3,5 миллиарда человек. По информации РФПИ, в Аргентине, Сербии, Бахрейне, Венгрии, Мексике применение препарата показало высокую эффективность и безопасность вакцины.

В начале июня 2021 производство вакцины от коронавирусной инфекции «Спутника V» было запущено в Аргентине.

До этого Владимир Путин и президент Сербии Александр Вучич запустили производство «Спутника V» в Сербии.

В мае 2021 производство препарата стартовало в Индии.