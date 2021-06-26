Представитель ВОЗ предупредила о риске заболеть штаммом «Дельта плюс» от прохожего без маски

В ВОЗ предупредили о риске заболеть штаммом «Дельта плюс» от прохожего без маски Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заболеть штаммом коронавируса «Дельта плюс» можно, пройдя без маски мимо инфицированного, сообщила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Достаточно пройти рядом с человеком без маски, чтобы заболеть», – передает слова Вуйнович ТАСС.

По словам представителя ВОЗ, штамм «Дельта плюс» выявлен уже и в России. Она отметила, что этот вариант обладает повышенной заразностью быстро вытесняет другие штаммы. Как сообщила Вуйнович, если раньше для заболевания требовалось почти полчаса близкого контакта, то сейчас этот срок существенно сократился.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что в России пока что не было зарегистрировано случаев заражения новым штаммом коронавирусной инфекции «Дельта плюс».

Научный центр «Вектор» также сообщал, что в настоящее время «Дельта плюс» в России нет.