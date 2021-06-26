Эрдоган дал старт строительству судоходного канала «Стамбул» Фото: REUTERS

Турция начала строительство судоходного канала «Стамбул». Старт проекту дал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, трансляция велась телеканалом NTV.

Как отметил турецкий лидер, канал «Стамбул» станет новым шагом в укреплении Турции. Эрдоган подчеркнул, что пролив Босфор серьезно перегружен, и каждый проход большого судна представляет большой риск аварий для Стамбула. Новый канал позволит разгрузить интенсивный трафик, проходящий по Босфору, добавил президент.

Как писал сайт kp.ru, в мае 2021 Эрдоган объявил о начале строительства канала «Стамбул» в обход Босфора.

Напомним, еще с 2011 года Турция планирует построить новый канал, который будет проходить параллельно проливу Босфор, а также позволит соединить Мраморное и Черное моря. Этот проект также позволит значительно снизить уровень транспортной нагрузки на пролив Босфор.