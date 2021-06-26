Военнослужащие возвели в Благовещенске защитные сооружения на пострадавшей от паводка набережной Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

Военнослужащие Министерства обороны РФ возвели защитные сооружения на набережной Благовещенска, пострадавшей от паводка.

В целях оказания помощи местным жителям Минобороны увеличило силы Восточного военного округа (ВВО) до 1520 человек и 150 единиц спецтехники. В работах участвовали военнослужащие общевойскового объединения ВВО в Амурской области и курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища, сообщила пресс-служба ВВО.

За время работ военные выложили в Благовещенске дамбу длиной 500 метров и высотой полметра, уложив 3,7 тыс. мешков с песком в качестве защитных укреплений. В селе Верхнеблаговещенское силами военнослужащих укреплена береговая линия Амура – всего около 150 метров. В населенном пункте Владимировка ведется укрепление береговой линии реки Зея.

Сооружения возводятся для защиты Благовещенска от паводковых вод. В качестве строительного материала используются мешки глиняно-песчаной смесью, их укладывают на край набережной в несколько слоев.

Как писал сайт kp.ru, в Приамурье из-за паводка было затоплено около 300 жилых домов.