Захарова назвала «либеральным тоталитаризмом» позицию Запада в отношении Китая Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Позиция Запада по отношению к Китаю выглядит либеральным тоталитаризмом, скрываемым под ложными ценностями, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена в интервью New York Times о том, что КНР нельзя позволять занимать доминирующие позиции в мире, отражают суть «западных маневров», написала дипломат в Telegram. В других статьях западных СМИ, например, о саммите G7 в Великобритании также прослеживается «антикитайский подтекст», отметила она.

«Лейтмотив один – встреча в Карбис-Бэе стала первым шагом по созданию антикитайского альянса западных демократий. В официальных речах по итогам саммита это подчеркивали его участники. Ангела Меркель заявила, что Германия будет увязывать сотрудничество с Китаем с ситуацией по правам человека в стране… Джо Байден резко выступил против участия Китая в разработке правил мировой торговли и технологий в XXI веке», – отметила представитель МИД РФ.

Захарова заявила, что яро защищаемые Западом ценности на самом деле не что иное, как «либеральный тоталитаризм». США и Европа не могут существовать спокойно хотя бы десять лет, не обвиняя никого врагом или противником, подчеркнула дипломат.

Как писал сайт kp.ru, ранее Блинкен назвал Китай главным геополитическим противником США.