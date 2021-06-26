Названы самые бюджетные направления для поездок по России в июле Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аналитики сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» составили список самых бюджетных направлений для путешествий в июле из Москвы и Санкт-Петербурга.

Из Москвы дешевле всего обойдется отправиться в Брянск, а из Санкт-Петербурга в столицу, сообщает RT.

Самые дешевые направления для путешествий из Москвы:

Брянск - 913 руб.,

Псков - 3088 руб.,

Чебоксары - 3125 руб.,

Липецк,

Санкт-Петербург,

Владикавказ,

Нижний Новгород – стоимость билетов в эти города не более 4 тысяч рублей.

Самые дешевые направления для путешествий из Санкт-Петербурга:

Москва - 3892 руб.,

Калуга - 4030 руб.,

Архангельск - 4054 руб.,

Нижний Новгород,

Вологда,

Мурманск,

Волгоград,

Апатиты - средний чек по этим направлениям колеблется от 4093 до 5375 руб.

Лето- время для путешествий. Опытные туристы посоветовали, как облегчить свой чемодан и при этом взять все необходимое. В рейтинге ненужных на море вещей лидируют дорогие украшения и аксессуары. Ценные предметы лучше оставить дома, чтобы не волноваться за их сохранность, сообщает ФАН.