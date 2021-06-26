Названы самые бюджетные направления для поездок по России в июле
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Аналитики сервиса поездок и путешествий «Туту.ру» составили список самых бюджетных направлений для путешествий в июле из Москвы и Санкт-Петербурга.
Из Москвы дешевле всего обойдется отправиться в Брянск, а из Санкт-Петербурга в столицу, сообщает RT.
Самые дешевые направления для путешествий из Москвы:
Брянск - 913 руб.,
Псков - 3088 руб.,
Чебоксары - 3125 руб.,
Липецк,
Санкт-Петербург,
Владикавказ,
Нижний Новгород – стоимость билетов в эти города не более 4 тысяч рублей.
Самые дешевые направления для путешествий из Санкт-Петербурга:
Москва - 3892 руб.,
Калуга - 4030 руб.,
Архангельск - 4054 руб.,
Нижний Новгород,
Вологда,
Мурманск,
Волгоград,
Апатиты - средний чек по этим направлениям колеблется от 4093 до 5375 руб.
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