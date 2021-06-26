Диетолог посоветовала, как отучить детей есть фастфуд Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Современные дети любят фастфуд и никого этим не удивить. Диетологом Ирина Писарева объяснила, как часто можно употреблять в пищу такую еду и как приучить ребенка к полезным продуктам.

Обычно предпочтение фастфуду отдают по двум причинам: первая – психология. Вторая – дурной пример родителей. Если дома принято питаться бутербродами, полуфабрикатами, наггетсами, макаронами, то ни о каком здоровом питании не может идти и речи. Дети смотрят на родителей и перенимают их пищевую модель.

Отучить ребенка от вредных продуктов можно только одним способом – самим родителям перейти на здоровое питание.

- Взрослые должны на своем примере показывать, какую пищу можно употреблять, а какую – нет. Для этого нужно есть перед детьми, например, брокколи или куриную грудку. В течение 21 дня ребенок начнет привыкать к новому рациону, - комментирует специалист ФАН.

Лишний вес у детей может привести к серьезным проблемам со здоровьем, но сажать детей на диеты небезопасно. Все зависит от особенностей организма и возраста. Нужно сдать все необходимые анализы, узнать истинную причину лишнего веса или ожирения.

- До того, как врач выяснит причины лишнего веса, нужно исключить из рациона полуфабрикаты, фастфуд, сладкую газировку, кондитерские изделия, - говорит диетолог.

Если же с весом и здоровьем все в порядке, то изредка можно угощать ребенка фастфудом. Но нужно помнить правило: 80% рациона должна составлять правильная еда.

- На неправильную пищу может приходиться не более 10-15% от всего рациона. Дети должны с самого малого возраста следить за своим пищевым поведением, - заключила эксперт.

Стоит отметить, что лишний вес у детей может стать причиной осложнений при коронавирусе. Выяснилось, что детское ожирение — фактор развития опасной патологии, лечить которую можно только в стационаре. В процессе метаболизма в жировой ткани образуется много иммунных молекул, которые агрессивно ведут себя при воспалении. Кроме того, из-за эндокринных нарушений при ожирении поражаются капилляры, что ухудшает течение и прогноз заболевания, сообщает газета "Известия".