МЧС предупредило москвичей о грозовых дождях и сильном ветре
Фото: Иван ВИСЛОВ
В ближайшие часы в Москве ожидается гроза и усиление ветра до 12-17 метров в секунду, сообщило столичное управление МЧС.
Как сообщается в экстренном предупреждении на сайте ведомства, грозовые дожди начнутся в течение одного-двух часов с сохранением до 23:00.
В связи с непогодой МЧС рекомендует водителям соблюдать скоростной режим на дорогах, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. В ведомстве напомнили, что при грозах значительно ухудшается видимость и повышается риск ДТП.
Кроме того, автомобилистам советуют не парковать транспортные средства вдали от деревьев, пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и неустойчивые конструкции.
Как писал сайт kp.ru, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил россиян о приближающейся засухе. По его словам, в европейской части России стоит аномальная жара, которая, по прогнозам синоптиков, скоро должна будет пойти на спад.