МЧС предупредило москвичей о грозовых дождях и сильном ветре Фото: Иван ВИСЛОВ

В ближайшие часы в Москве ожидается гроза и усиление ветра до 12-17 метров в секунду, сообщило столичное управление МЧС.

Как сообщается в экстренном предупреждении на сайте ведомства, грозовые дожди начнутся в течение одного-двух часов с сохранением до 23:00.

В связи с непогодой МЧС рекомендует водителям соблюдать скоростной режим на дорогах, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. В ведомстве напомнили, что при грозах значительно ухудшается видимость и повышается риск ДТП.

Кроме того, автомобилистам советуют не парковать транспортные средства вдали от деревьев, пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и неустойчивые конструкции.

Как писал сайт kp.ru, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил россиян о приближающейся засухе. По его словам, в европейской части России стоит аномальная жара, которая, по прогнозам синоптиков, скоро должна будет пойти на спад.