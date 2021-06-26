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Общество26 июня 2021 20:32

МЧС предупредило москвичей о грозовых дождях и сильном ветре

Ухудшение погоды ожидается в течение одного-двух часов
Абдулла ШАКИРОВ
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МЧС предупредило москвичей о грозовых дождях и сильном ветре

МЧС предупредило москвичей о грозовых дождях и сильном ветре

Фото: Иван ВИСЛОВ

В ближайшие часы в Москве ожидается гроза и усиление ветра до 12-17 метров в секунду, сообщило столичное управление МЧС.

Как сообщается в экстренном предупреждении на сайте ведомства, грозовые дожди начнутся в течение одного-двух часов с сохранением до 23:00.

В связи с непогодой МЧС рекомендует водителям соблюдать скоростной режим на дорогах, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. В ведомстве напомнили, что при грозах значительно ухудшается видимость и повышается риск ДТП.

Кроме того, автомобилистам советуют не парковать транспортные средства вдали от деревьев, пешеходам рекомендуется обходить рекламные щиты и неустойчивые конструкции.

Как писал сайт kp.ru, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил россиян о приближающейся засухе. По его словам, в европейской части России стоит аномальная жара, которая, по прогнозам синоптиков, скоро должна будет пойти на спад.

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