Российский посол считает, что инцидент с британским эсминцем мог привести к военному конфликту Фото: REUTERS

Инцидент с эсминцем ВМФ Великобритании Defender мог спровоцировать военное столкновение, считает посол России в Лондоне Андрей Келин.

По мнению дипломата, до инцидента Россия и Великобритания вели политический диалог, теперь же в этих переговорах произошел сбой. Как сообщил Келин журналистам, он намерен прояснить инцидент с британскими коллегами, с которыми у него намечены встречи.

Как писал сайт kp.ru, в среду, 23 июня, Минобороны России сообщило о нарушении государственных границ в Черном море эсминцем Defender. Британский корабль подошел к мысу Фиолент в Крыму. После нескольких предупреждений российские военные и пограничники открыли предупредительную стрельбу. По курсу движения корабля были сброшены три осколочно-фугасные авиабомбы. После чего он покинул границы России.

Позднее в военном британском ведомстве опровергли факт нарушения территориальных вод РФ и принудительной стрельбы со стороны пограничных служб. Однако капитан корабля подтвердил позднее информацию о ситуации, описанной Минобороны РФ.