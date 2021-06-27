Видео тарана ворот посольства России в Минске опубликовали в ГАИ

Фото: телеграм УГАИ ГУВД Мингорисполкома

В ГАИ Минска опубликовали видео тарана автомобилем ворот посольства России в белорусской столице. Кадры происшествия опубликованы 26 июня в Telegram-канале инспекции.

На видео с камеры наружного видеонаблюдения видно, как машина на скорости въезжает в металлическое ограждение контрольно-пропускного пункта. После тарана водитель легковушки пытается скрыться с места случившегося, перелезает через ограду и пытается бежать, в то время как автомобиль откатывается назад и останавливается.