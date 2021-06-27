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Здоровье27 июня 2021 1:10

Биолог ответила, защитит ли ревакцинация от индийского штамма коронавируса

Специалист рассказала, что Дельта вариант covid-19 примерно в 6-8 раз снижает эффективность антител, выработанных вакцинами
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Биолог ответила, защитит ли ревакцинация от индийского штамма коронавируса

Биолог ответила, защитит ли ревакцинация от индийского штамма коронавируса

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Врач-вирусолог, доктор биологических наук Анча Баранова заявила о необходимости довакцинации для защиты организма от заражения индийским штаммом коронавируса. Об этом эксперт рассказала в эфире в инстаграм-аккаунте KP.ru.

По ее словам, это поможет поднять иммунитет на более высокий уровень, что в дальнейшем позволит сохранить здоровье.

- К сожалению, индийский или Дельта вариант коронавируса примерно в 6-8 раз снижает эффективность антител, выработанных вакцинами. Но не надо пугаться цифр. Реально у нас иммунный ответ имеет очень большой размах. Если в 6-8 раз упала защита от антител – то это меньше, чем на порядок. А у иммунного ответа на вакцины шкала на три порядка. Даже при таком снижении у нас есть очень много людей, которые защищены, - объяснила вирусолог.

Баранова также добавила, что сейчас в стране маленький иммунный ответ, который считается остаточным.

- Нам необходимо его довакцинировать, чтобы поднять на более высокий уровень, -рассказала доктор в KP.ru в Инстаграм.