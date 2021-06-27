В Москве за сутки на вакцинацию от COVID-19 записались более 85 тысяч человек

В Москве только за 26 июня 2021 года на вакцинацию от коронавирусной инфекции записались более 85 тысяч человек. Об этом рассказал мэр российской столицы Сергей Собянин.

По словам главы города, для улучшения ситуации с covid-19 в течение месяца необходимо привить еще около двух миллионов граждан.

- Вчера 86 тысяч человек записались на вакцинацию. И это как раз тот объем, который нам и требуется, чтобы в течение месяца добавить еще около двух миллионов человек, сделавших вакцинацию. Это будет огромный шаг к тому, чтобы снижать заболеваемость и уходить от ограничений, - сказал Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".