Последние новости на утро 27 июня 2021: Посол ФРГ на Украине заявила о всеобщем страхе войны с Россией

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 27 июня 2021 года.

Посол Германии в Киеве Анка Фельдгузен рассказала о всеобщем страхе вооруженного столкновения с Россией. По словам немецкого дипломата, вступление Украины в состав НАТО не произойдет в ближайшее время. Это связано с тем, что у альянса всегда были проблемы с государствами, где идет война. В частности, это связано с одним из преимуществ НАТО - пятой статьей Вашингтонского договора. "И все боятся быть с Россией в прямой войне", - заявила Фельдгузен.

Не опасно ли прививаться от коронавируса на пике эпидемии, объяснил бывший главный санитарный врач Москвы, доктор медицинских наук Николай Малышев. Он также рассказал, не нарушаем ли мы "золотое правило" эпидемиологии.

Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин раскритиковал предложение канцлера Германии Ангелы Меркель провести саммит Европейского союза с участием президента России Владимиром Путиным. Свою позицию он представил, ссылаясь на документы ЕС, где "написано, что не может быть встречи членов ЕС на высшем уровне с РФ.

Бывший американский президент Дональд Трамп заявил, что с приходом к власти в стране демократа Джо Байдена США терпят унижения от России, Ирана и Китая. Он также заявил, что своими действиями "Байден разрушает страну".

Опубликованы обновленные рекомендации использования российской вакцины от коронавируса "Спутник V" при беременности. В частности, теперь использовать стоит только в тех случаях, когда ожидаемая польза для матери от данного препарата превышает потенциальный риск для плода.

В Москве сильная жара наконец-то сменится до значений "человеческой температуры". Произойдет это уже со вторника следующей недели. Однако до этого момента, согласно прогнозу метеорологов, будет супержаркая погода.