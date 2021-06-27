Пять человек погибли при обрушении здания в Майами Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Майами частично обрушилось здание. Число погибших в результате разрушения достигло пяти человек. Об этом сообщила мэр округа Майами-Дейд Даниэлла Лавин Кава.

«Сегодня наша поисково-спасательная группа нашла еще одно тело под завалами. Наша группа также обнаружила человеческие останки», - заявил глава города.

Кава сообщила, что для определения личности погибших эксперты используют образцы ДНК, предоставленные членами семей людей, чье местоположение остается неизвестным. По ее словам, на данный момент судьба еще 156 человек остается неизвестной.

Многоэтажное здание частично обрушилось в городке Сёрфсайд, которое входит в городскую агломерацию Майами. Власти заявили, что разрушено примерно половина из 130 расположенных в нем квартир. На место происшествия прибыли свыше 80 бригад спасателей.