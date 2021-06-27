Депутат Рады заявил, что Зеленского вызывали "на ковер" к главе британской разведки

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илья Кива заявил, что президента Украины Владимира Зеленского «вызывали на ковер» к главе разведки Великобритании Ричарду Муру.

Как считает украинский депутат, Киев перестали воспринимать всерьез на международной арене, и в качестве примера он привел опыт общения главы незалежной с руководителем Ми-6.

«Совсем недавно нашего президента вызывали на ковер спецслужбы Британии, потому что так это было и выглядело, и давали четкие директивы и установки в отношении позиции Украины к Белоруссии», - заявил парламентарий в эфире телеканала NewsOne

Кива также напомнил, что после визита украинского лидера Киев выступил с нотами протеста, а также объявил о прекращении дипломатических и экономических отношений с Минском. «Хотя фактически белорусы всегда подставляли нам плечо, помогали нам в сложных вопросах», - отметил депутат, добавив, что такая позиция не поддается никакому оправданию, поскольку не отвечает интересам Киева.

Напомним, ранее в украинской Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о разрыве дипломатических отношений между Киевом и Минском. Депутаты в этом постановлении призывают и другие государства ввести санкции против Белоруссии и ее лидера Александра Лукашенко.