Составлен рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий для молодежи в июне 2021 Фото: Анастасия ОСИПОВА

Одну из самых высоких зарплат для молодежи в июне этого года предлагают 3D-модельеру в Москве, который может заработать до 200 тысяч рублей в месяц. Такие результаты показывает исследование сервиса портала «Работа.ру», специалисты которого проанализировали базу из 35 тысяч предложений рабочих мест.

Как передает ТАСС, в обязанности 3D-модельера входит создание трехмерных образцов декоративных элементов, а также подготовка чертежей изделий и рендеров 3D-моделей. Работа сдельная, а доход зависит от объема выполненной работы.

Начинающему специалисту по организации выставок в Санкт-Петербурге готовы заплатить до 190 тысяч рублей в месяц. Работник должен заниматься подготовкой выставки, организовывать реализацию продукции и обустраивать торговые помещения. Работодатель рассматривает кандидатов без опыта, готов обучить молодого человека за счет компании.

В Уфе требуется программист Java, который может получать до 100 тысяч рублей в месяц. За такую же зарплату можно пойти в автомойщики во Владивостоке, а в Челябинске - UX/UI дизайнером интерфейсов. Кроме того, от 80 тысяч рублей может зарабатывать мастер по ремонту в Воронеже.