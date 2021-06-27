Врачи предупреждают: лекарства для усиления иммунитета грозят развитием аутоиммунных заболеваний Фото: Мария ЛЕНЦ

Бесконтрольный прием препаратов, относящихся к группе иммуностимуляторов (вещества, которые стимулируют неспецифическую резистентность организма и иммунитет), могут привести к ухудшению самочувствия. Об этом сообщил аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Как пояснил специалист, под иммуностимуляторами понимаются вещества, усиливающие работу иммунной системы, которые могут быть как природного, так и синтетического происхождения.

«Если это что-то такое безвредное - попить травки, то пожалуйста, и совсем другое дело, когда мы говорим о более серьезных вещах. Если у человека имеется аутоиммунное заболевание, то ему категорически противопоказаны любые иммуностимуляторы», - приводит «Известия» слова эксперта.

Болибок отметил, что при аутоиммунном заболевании подобные препараты приведут только «подхлестыванию» агрессии иммунной системы против собственной ткани.

С данной позицией согласилась клинический иммунолог, главный научный сотрудник ФГБУ ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России Наталья Калинина, которая указала на то, что необоснованное многоразовое назначение иммуностимуляторов может привести к нарушению иммунного ответа, а также появлению аутоспецифических клеток.

Главный ревматолог департамента здравоохранения Москвы Алена Загребнева посоветовала отказаться от приема иммуностимуляторов до прохождения обследования. Как она сообщила, для приема таких препаратов нужно провести полную аналитику иммунной системы, чтобы понимать, «какое звено нужно стимулировать и вообще нужно ли это делать».