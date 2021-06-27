Рссияне смогут получать пенсии и соцвыплаты только на карту «Мир» или наличными с 1 июля 2021

Соцвыплаты перестанут начисляться на другие карты Фото: Иван МАКЕЕВ

С 1 июля текущего года вступает в силу новый закон, который президент России Владимир Путин подписал еще в 2017 году. Согласно документу, россияне, получающие пенсии и иные социальные выплаты через банковские организации, смогут получить свои выплаты только на карту «Мир».

Согласно новому закону, все пенсионеры, получавшие социальные выплаты от государства, должны оформить карту «Мир». При этом, по документу, переходный период составлял три года и заканчивался уже 1 июля 2020 года, однако на фоне пандемии коронавирусной инфекции и введенного в связи с этим обязательного режима самоизоляции для пожилых людей этот переходный период несколько раз переносили. В итоге 1 июля 2021 года стал последним сроком для оформления новой карты «Мир».

Как писал сайт kp.ru, оформить новую карту «Мир» довольно просто. Необходимо прийти в любой крупный банк, и после выпуска карты нужно будет уведомить Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) о том, что поменялись реквизиты счета, на который необходимо начислять пенсию.

При этом, если этого не сделать до 1 июля, то пенсия и соцвыплаты начисляться перестанут, но средства не сгорят, поскольку получить их можно будет только при оформлении карты «Мир» и передачи новых реквизитов в ПФР.