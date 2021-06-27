Захарова прокомментировала слова посла ФРГ на Украине о страхе войны с Россией

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Североатлантического альянса своими действиями довели Киев до полной потери суверенитета и столкнули украинцев друг с другом, а теперь решили напомнить о правовых ограничениях для стран на вступление в организацию. Таким образом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала слова немецкого посла на Украине Анки Фельдгузен о всеобщем страхе быть в состоянии прямой войны с Россией.

«Какие же натовцы нечистоплотные. Собственными руками, используя таких же послов и министров иностранных дел, стимулировали на Украине майданы... Надо было про право и этику вспоминать тогда, когда размещали в министерствах и ведомствах Украины свои спецслужбы, моделировали и спонсировали майданы, тренировали боевиков», - написала дипломат в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, на фразе немецкого посла «очень удобно привести пример отличия мировоззрения России от идеологии стран НАТО». Как она отметила, Фельдгузен, говоря о страхе войны, показала, что все дело в страхе. Захарова заявила, что Москва «в принципе в основу своей национальной политики, включая внутреннюю и внешнюю, заложила не страх войны с кем-то, а принципиальный выбор в пользу мира и его поддержания».

Как писал сайт kp.ru, посол ФРГ в Киеве рассказала о всеобщем страхе вооруженного столкновения с Россией. По ее словам, вступление Украины в состав НАТО не произойдет в ближайшее время, что связано с тем, что у альянса всегда были проблемы с государствами, где идет война. «И все боятся быть с Россией в прямой войне», - отметила она.