Бастрыкин поручил изучить ситуацию с заражением детей коронавирусом в центре "Артек"

Александр Бастрыкин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил ведомству изучить ситуацию с заражением детей коронавирусной инфекцией в Международном детском центре «Артек». Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

«Александр Бастрыкин в связи с публикациями в СМИ о госпитализации детей из … "Артек" поручил сотрудникам центрального аппарата ведомства совместно с Главным следственным управлением СК по Республике Крым и городу Севастополю внимательно изучить все обстоятельства», - говорится в заявлении.

Следователи установили, что в «Артек» у ряда детей был выявлен COVID-19, в связи с чем инфицированные, а также контактировавшие с ними дети с соблюдением установленного порядка были определены для лечения и дальнейшей диагностики в обсерваторы, в том числе санаторий «Прибой» в Евпатории.

В Следственном комитете сообщили, что по результатам выезда в санаторий «Прибой» установлено, что условия прохождения лечения благоприятные, фактов нарушения прав детей выявлено не было, от родителей, дети которых проходят там лечения, заявлений и жалоб не поступало.

Бастрыкин обратил внимание подчиненных на необходимость постоянного контакта с руководством центра «Артек» и медработниками для получения родителями детей оперативной информации о произошедшем, а также текущем ходе лечения.