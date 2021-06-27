Температура воздуха в Москве 27 июня 2021 достигла рекордных 32,8 градусов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В воскресенье, 27 июня, температура воздуха в Москве достигла 32,8 градуса тепла, побив предыдущий рекорд по теплу для 27 июня в 32 градуса, установленный в 2013 году. Об этом сообщили в центре погоды «Фобос».

«Температура в Москве составила 32,8 градуса за 11:00 мск, то есть на 0,8 был побит рекорд. Предыдущий рекорд - 32,0 - был установлен в 2013 году», - приводит ТАСС сообщение из центра погоды «Фобос», где уточнили, что температура в течение дня будет дальше повышаться.

Напомним, на этой неделе в Москве несколько дней подряд были поставлены новые температурные рекорды, а 23 июня в городе был побит рекордный для июня температурный показатель, когда столбик термометра поднялся до плюс 37,4 градуса.

Как писал сайт kp.ru, сегодня, 27 июня, в столице ожидается ливень с градом, а также шквалистое усиление ветра до 15-20 метров в секунду.