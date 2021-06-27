Гинцбург: изменение вакцины при мутации коронавируса может занять неделю Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Центр им. Н.Ф. Гамалеи сможет изменять вакцины от коронавирусной инфекции в течение одной недели, если будет зарегистрирована векторная технология. Об этом сообщил директор центра Александр Гинцбург, отметив, что это может потребоваться при кардинальном изменении одной из составляющих вируса.

Как пояснил глава центра Гамалеи, при появлении нового штамма с резко измененной последовательностью S-белка, который связывается с человеческими рецепторами, «то, скорее всего, необходимо будет задействовать новые вакцинные варианты».

«Если векторная технология будет зарегистрирована, то тогда мы на вновь возникающую угрозу действительно можем отвечать в течение недели», - заявил эксперт в интервью телеканалу «Россия-1».

Кроме того, Гинцбург заявил, что антитела у привитых вакциной «Спутник V» активнее борются с вирусом, чем у переболевших. Как он уточнил, «клетки памяти» могут защитить организм от коронавирусной инфекции, однако антитела эффективнее против новых штаммов.

Напомним, ранее директор НИЦ Гамалеи сообщил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» защищает от всех известных штаммов вируса, отметив, что в число этих штаммов входят британский и индийский.