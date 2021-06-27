Захарова прокомментировала секретные документы о проходе эсминца Defender у берегов Крыма

Мария Захарова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель российского МИД РФ Мария Захарова прокомментировала «потерю» документов о проходе эсминца Defender вблизи берегов Крыма, которые «случайно» нашли одной из автобусных остановок в графстве Кент на юго-востоке Англии.

Как отметила дипломат, «агенты 007 уже не те», и, для того чтобы получать секретные данные, уже не нужны никакие российские хакеры, добавив, что данный инцидент является очередной провокацией.

«На деле Лондон продемонстрировал очередную провокацию и порцию вранья для ее прикрытия. Агенты 007 уже не те. А теперь вопрос-загадка для британского парламента: зачем нужны «русские хакеры», если есть британские автобусные остановки?», - написала представитель российского внешнеполитического ведомства в личном Telegram-канале.

Как писал сайт kp.ru, BBC опубликовал секретные документов, касающихся британского эсминца, и где говорилось, что Великобритания приняла соответствующие решение о проходе Defender вблизи берегов Крыма, желая выразить поддержку Киева, а также продемонстрировать, что Лондон не боится пользоваться водами, которые считает украинскими.