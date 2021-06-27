Американский эсминец USS Ross прибыл в Одессу на учения Sea Breeze Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Американский ракетный эсминец USS Ross прибыли в Одессу для участия в международных военных учениях Sea Breeze - 2021.

«Ракетный эсминец USS Ross ВМС США прибыл в Одессу, Украина, для участия в учениях Sea Breeze!» - сообщается на официальной странице учений в Twitter.

Напомним, украино-американские учения Sea Breeze будут идти две недели - с 28 июня по 10 июля. В них будут задействованы пять тысяч военнослужащих, а также 32 корабля из 32 стран. Как писал сайт kp.ru, ранее Москва призывала Вашингтон и его союзников отказаться от маневров, указав на то, что масштаб учений повышает риски непреднамеренных инцидентов в Черном море.

Как писал сайт kp.ru, член международного комитета Совфеда, сенатор от крымского региона Сергей Цеков назвал предстоящие учения Sea Breeze частью курса на дальнейшую милитаризацию Украины. По его мнению, Черное море как место проведения учений США выбрано неслучайно. Как он считает, эти учения направлены против РФ и Черноморского флота.