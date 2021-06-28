Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
В мире28 июня 2021 4:28

В Пентагоне заявили, что США уведомили другие страны о нанесении ударов в Ираке и Сирии

Получила ли соответствующее уведомление Россия, Макналти не уточнила
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)

США сообщили, что уведомили другие страны о нанесении авиаударов по объектам проиранских группировок в пограничном районе Сирии и Ирака. Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джессика Макналти.

- Из уважения к нашим союзникам и партнерам в регионе и за его пределами, мы направили уведомление о наших военных действиях. Я не собираюсь вдаваться в подробности наших дипломатических отношений, - ответила Макналти на вопрос корреспондента ТАСС. При этом она не стала уточнять, получила ли соответствующее уведомление Россия.