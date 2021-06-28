Последние новости на утро 28 июня 2021: Вирусолог рассказал, что вызывало новый всплеск коронавируса

Важные новости утра Фото: Андрей АБРАМОВ

Последние новости на утро 28 июня 2021 года. Вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук, профессор Сергей Нетесов объяснил причины рекордного всплеска числа заражений коронавирусом в России. По его мнению, здесь важную роль играют сразу три причины. Прежде всего в такой ситуации виноваты те, кто пренебрегает мерами соблюдения соцдистанции и использованием средств индивидуальной защиты. Вторым пунктом является низкий уровень вакцинации населения. Также еще одной причиной роста числа инфицированных в стране стало появление индийского варианта коронавируса.

Россия с понедельника, 28 июня, формально на взаимной основе возобновляет авиасообщение с восемью странами: США, Италией, Бельгией, Болгарией, Иорданией, Ирландией, Кипром и Северной Македонией.

В Китае заявили, что власти КНР уверены в успешном развитии России под руководством президента РФ Владимира Путина. Там считают, что российский народ сможет добиться реализации всех поставленных задач государственного развития.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Запад хочет дать понять остальным странам, что будет действовать в международных делах, так, как посчитает нужным. При этом, по мнению министра, Запад намерен заставлять Россию и Китай следовать заданному им курсу.

Российский президент Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 28 июня проведут переговоры, приуроченные к 20-й годовщине подписания Договора о дружбе. Беседа политиков пройдет по видеосвязи.