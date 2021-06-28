Вирусолог из Ухани назвала возможные причины появления коронавируса

Вирусолог, рабюотавшая в Ухани, заявила, что коронавирус произошел природным способом Фото: ИВАНОВА Диана

Вирусолог Даниэль Андерсон, работавшая до 2019 года в лаборатории института вирусологии в китайском Ухане, считает, что коронавирус произошел природным способом. Об этом пишет Bloomberg.

При этом она не стала исключать версию, согласно которой происхождение вируса может быть лабораторным.

- Я не настолько наивна, чтобы сказать, что полностью списываю этот вариант со счетов, — отметила Андерсон.

Специалист не удивилась, что источник распространения коронавируса до сих пор не найден. Она напомнила, что природный возбудитель атипичной пневмонии искали десять лет.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по итогам визита в китайский город Ухань заявили, что лабораторное происхождение коронавирусной инфекции нового типа "крайне маловероятно". Однако позже глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус призвал не отказываться от версии лабораторной утечки коронавируса и продолжить исследования.