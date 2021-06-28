Лавров заявил о двойных стандартах США после саммита Путина и Байдена

Сергей Лавров заявил о двойных стандартах США после саммита Владимира Путина и Джо Байдена Фото: REUTERS

Заявления американской стороны отличались от тех выводов, к которым пришли российский и американский президенты Владимир Путин и Джо Байден во время переговоров в Женеве. Об этом написал глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в своей статье, опубликованной на сайте журнала "Россия в глобальной политике".

По словам министра, Путин во время встречи заявил, что результата по всем направлениям можно достичь только с учетом интересов обеих сторон. Байден согласился с российским коллегой.

- Однако практически сразу по их завершении официальные американские лица, включая участников женевской встречи, стали напористо транслировать прежние установки: мол, мы Москве "указали, предупредили, выдвинули требования", — написал Лавров.

Напомним, что 16 июня 2021 в Женеве прошла встреча Путина и Байдена. Лидеры двух стран обсудили ряд вопросов. Президенты коснулись проблемы стратегической безопасности, вопроса прав человека, в большей степени волнующего американскую сторону, эпидемиологической ситуации, а также вопроса налаживания взаимоотношений.