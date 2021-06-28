NYT: США уничтожили базу беспилотников в Ираке

Соединенные Штаты уничтожили базу беспилотников в Ираке Фото: REUTERS

Американские ВВС ударили по базе беспилотников в Ираке, а также по двум целям на территории Сирии. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники в администрации президента США.

Газета отмечает, что проиранские вооруженные группировки в Ираке стали часто использовать беспилотники. Они применяются против американских военных инструкторов, численность которых в Ираке составляет около 2,5 тысячи человек, а также против сотрудников ЦРУ. Удар был произведен, чтобы лишить группировок такой возможности. Хотя в Белом доме уверены, что это надолго их не остановит. Цели в Сирии использовались в основном в качестве складов. Людей на всех трех объектах было мало.

В начале 2020 года Вашингтон уведомил правительство Ирака об операции по устранению генерала иранского военного подразделения Корпуса Стражей Исламской революции Касема Сулеймани за несколько минут до нанесения ракетного удара, но не получил разрешения Багдада.