Московский военный суд арестовал трех офицеров авиации ФСБ за мошенничество

Военный суд Москвы арестовал трех офицеров авиации ФСБ за мошенничество Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 235-м Гарнизонном военном суде сообщили об аресте троих офицеров 6-го отдела управления авиации (УА) ФСБ по обвинению в мошенничестве.

- Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу Юрию Кравченко, Артему Сохину и Сергею Романову на срок два месяца, — приводит слова своего источника ТАСС.

Сообщается, что им предъявлено обвинение по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Арестованных обвиняют в хищении 63 499 600 рублей. Речь идет о контрактах между УА ФСБ и компанией ООО "АсСтрой", которые заключались в 2017-2019 годах.

Как пишет "Коммерсант", компания должна была установить в Воркуте борно-разборный складской комплекс хранения авиационно-технического имущества для воздушных судов. Однако свои обязательства она не выполнила.

В 2019 году московский гарнизонный военный суд арестовал пять сотрудников ФСБ. Еще двоих отправили под домашний арест. Правоохранителей подозревали в разбое "организованной группой". Имена сотрудников правоохранительных органов не раскрывались. Подробности дела тоже не были известны.