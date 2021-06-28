Михаил Дегтярев провел первое заседание Общественной палаты нового созыва

Общественная палата края за девять лет своей работы стала авторитетной площадкой для обсуждения инициатив активных граждан. Фото: Александр Янышев

Михаил Дегтярев принял участие в первом заседании Общественной палаты Хабаровского края V созыва. Оно состоялось в Доме официальных приемов правительства региона.

- Сильное гражданское общество – это не только гарант политической стабильности, это инициатор экономических и социальных преобразований в крае. А Общественная палата края за девять лет своей работы стала авторитетной площадкой, на которой обсуждаются и реализуются значимые инициативы активных и неравнодушных граждан. Быть членом Общественной палаты – ответственная и тяжелая задача. Итоги работы прошлых составов говорят о колоссальном накопленном опыте, - сказал Михаил Дегтярев.

Врио губернатора отметил деятельность Общественной палаты в условиях пандемии. Члены палаты оказывали гуманитарную помощь нуждающимся, пенсионерам, ветеранам, многодетным семьям и одиноким матерям. На протяжении прошлого года проводился мониторинг цен на продукты питания и мониторинг дезинфекции подъездов домов. Общественники шили маски для медучреждений; информировали граждан о мерах по профилактике заболеваемости.