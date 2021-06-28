Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество28 июня 2021 10:09

Михаил Дегтярев провел первое заседание Общественной палаты нового созыва

Основной темой обсуждения стала работа совещательного органа во время пандемии
Олег ОРЛОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Общественная палата края за девять лет своей работы стала авторитетной площадкой для обсуждения инициатив активных граждан.

Общественная палата края за девять лет своей работы стала авторитетной площадкой для обсуждения инициатив активных граждан.

Фото: Александр Янышев

Михаил Дегтярев принял участие в первом заседании Общественной палаты Хабаровского края V созыва. Оно состоялось в Доме официальных приемов правительства региона.

- Сильное гражданское общество – это не только гарант политической стабильности, это инициатор экономических и социальных преобразований в крае. А Общественная палата края за девять лет своей работы стала авторитетной площадкой, на которой обсуждаются и реализуются значимые инициативы активных и неравнодушных граждан. Быть членом Общественной палаты – ответственная и тяжелая задача. Итоги работы прошлых составов говорят о колоссальном накопленном опыте, - сказал Михаил Дегтярев.

Врио губернатора отметил деятельность Общественной палаты в условиях пандемии. Члены палаты оказывали гуманитарную помощь нуждающимся, пенсионерам, ветеранам, многодетным семьям и одиноким матерям. На протяжении прошлого года проводился мониторинг цен на продукты питания и мониторинг дезинфекции подъездов домов. Общественники шили маски для медучреждений; информировали граждан о мерах по профилактике заболеваемости.