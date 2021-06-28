Вирусолог: не надо принимать препараты от аллергии перед вакцинацией Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова не рекомендует принимать дексаметазон и препараты от аллергии перед вакцинацией, указывая на то, что данные препараты могут подавить иммунный ответ, что приведет к меньшему количеству антител.

«Дексаметазон – подавляет иммунный ответ. Вы просто получите меньшее количество антител. Вообще это не полезное лекарство. Мы им спасаем жизни у больных, которые находятся в стадии цитокинового шторма. После дексаметазона улучшаются абсолютно все пациенты, даже которые себя очень плохо чувствуют. Но на короткое время. И за это есть плата … Дексаметазон позаботится о том, чтобы минимизировать выгоду от вашей вакцинации», - рассказала эксперт.

По ее словам, совет о приеме перед вакцинацией препарата от аллергии «умеренно вредный». «Не надо это делать заранее! Если вы аллергик и у вас возникнет кожная реакция на вакцину, вот тогда и будете есть антигистаминные», - рекомендует вирусолог.

Как писал сайт kp.ru, Баранова также рассказала, кому не стоит вакцинироваться от коронавируса в мобильных пунктах. По ее словам, такими людьми являются больные тяжелой астмой. Эксперт советует им вакцинироваться в медучреждениях, где им будет оказана помощь при необходимости.

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