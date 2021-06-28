Вирусолог ответила, можно ли вакцинироваться ВИЧ-больным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова пообщалась с читателями «Комсомолкой правде» и ответила на вопрос, можно ли вакцинироваться от коронавирусной инфекции ВИЧ-больным пациентам.

Вирусолог отметила, что большинство ВИЧ-больных находятся на антиретровирусной терапии, которая обеспечивает их нормальным иммунным ответом, однако, «конечно, нужно вакцинироваться».

«Но если у вас ситуация такая, что идет серьезный процесс с ответом на множественные патогены, при такой ситуации вакцинация неэффективна. Вы должны работать со своим врачом. Врач по вашей конкретной ситуации примет решение», - предупредила специалист.

Как писал сайт kp.ru, Анча Баранова также не советовала принимать препараты от аллергии перед вакцинацией, отметив, что другие препараты могут подавить иммунный ответ от прививки.

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Вирусолог Анча Баранова ответила на вопросы читателей “Комсомолки” в эфире инстаграм onlinekpru (подробнее)