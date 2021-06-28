Николай Патрушев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил о возвращении средневекового принципа «кто сильнее, тот и прав», указав на то, что сегодня возрастает силовой фактор в международных отношениях

Как отметил секретарь Совбеза РФ, на сегодняшний день международная обстановка характеризуется «высоким динамизмом и значительной степенью непредсказуемости». По его словам, «отчетливо обозначилась тенденция возрастания силового фактора».

«Проще говоря, возвращается средневековый принцип - кто сильнее, тот и прав», - отметил он, выступая по видеосвязи на консультациях с высокими представителями государств АСЕАН, курирующими вопросы безопасности.

Патрушев заявил, что на ситуацию в мире по-прежнему сильно влияет пандемия коронавирусной инфекции. По его мнению, распространение COVID-19 придало импульс глобальным процессам, в том числе в сфере безопасности. Глава Совбеза напомнил, что государства «в считанные месяцы» закрывали свои границы, «отворачивались друг от друга», а также «вводили заградительные торговые и санитарные барьеры».

«Мы видели рост национализма, шовинизма, разнообразных форм светского и религиозного экстремизма», - отметил он, добавив, что вместе с этим усилилась военно-политическая напряженность.