Вирусолог: заболевшие COVID-19 люди стали выделять больше частиц коронавируса Фото: Светлана Макеева

Вирусолог, член-корреспондент РАН, доктор биологических наук Сергей Нетесов сообщил об ухудшении ситуации с распространением коронавирусной инфекцией. По его словам, заболевшие COVID-19 люди стали выделять больше частиц коронавируса.

Нетесов назвал ситуацию, в которой сегодня находится Москва, очень тяжелой, отметив, что число заболевших коронавирусом в день приблизилось к максимуму второй зимней волны. «И это означает, что доза выделяемого инфицированными людьми вируса такова, что прошибает уже образовавшейся у части населения иммунитет», - сказал специалист в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт также заявил, что попавший в Россию индийский штамм коронавирусной более заразный, и если заболевший первоначальным штаммом COVID-19 заражал двух-трех человек, то инфицированный новым вариантом коронавируса - пять-шесть.

Кроме того, причинами новой вспышки коронавируса специалист считает недостаточно серьезное отношение к средствам индивидуальной защиты, а также низкий уровень вакцинации от COVID-19.